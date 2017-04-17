Карло Анчелотти: Левандовски – это серьезная подмога, но мы не будем менять стратегию перед игрой с «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти дал комментарий перед ответным матчем против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами, которая состоялась в Мюнхене, завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.

«Нам нужно показать великолепную игру, чтобы пройти дальше. У нас меньше шансов, чем неделю назад, но мы еще по-прежнему можем сделать это. Я два года работал с «Реалом», у меня незабываемые воспоминания об этом времени.

Сегодняшняя тренировка важна для Боатенга и Хуммельса. С Левандовски все в порядке. Он тренировался вчера в общей группе, и все было замечательно. А вот Хуммельс и Боатенг работали по индивидуальной программе. Теперь нужно проверить их на поле в игре с мячом. Думаю, у обоих хорошие шансы сыграть завтра против «Реала».

Конечно, Левандовски – это серьезная подмога, но мы не будем менять стратегию. Мы будем играть так, как делали это весь год. Левандовски – важный игрок, который забивает много голов и дает нам больше уверенности.

Киммих может сыграть завтра, если Боатенг и Хуммельс будут не готовы к матчу. Мы работаем над стандартными положениями весь сезон. Это один из козырей «Реала», и Рамос хоть и защитник, но очень опасен при стандартах. Я не думаю ни о каком определенном результате. Самое главное – это забить первый гол. Если забьет «Реал», то не столь уж важно, ведь нам все равно нужно забивать два», – цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится завтра, 18 апреля, в Мадриде и стартует в 21.45 мск.

«Бавария» способна создать проблем любой команде, но у нее есть свои слабости»