«Брайтон» досрочно и впервые в истории вышел в АПЛ
«Брайтон» обыграл «Уиган» (2:1) в матче 43-го тура чемпионшипа и досрочно гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.
Команда с юга Англии лидирует в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя на 7 очков, а третью команду – на 13.
Напомним, что первые два места выходят в АПЛ напрямую, а команды, занявшие 3-6 места, играют между собой мини-турнир по системе плей-офф.
"So good, so good, so good..." 🎶— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) 17 апреля 2017 г.
It's not official yet of course, but @OfficialBHAFC know promotion is all but secured! pic.twitter.com/CR3WGRATZY
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