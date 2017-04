«Брайтон» досрочно и впервые в истории вышел в АПЛ

«Брайтон» обыграл «Уиган» (2:1) в матче 43-го тура чемпионшипа и досрочно гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

Команда с юга Англии лидирует в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя на 7 очков, а третью команду – на 13.

Напомним, что первые два места выходят в АПЛ напрямую, а команды, занявшие 3-6 места, играют между собой мини-турнир по системе плей-офф.

"So good, so good, so good..." 🎶



It's not official yet of course, but @OfficialBHAFC know promotion is all but secured! pic.twitter.com/CR3WGRATZY