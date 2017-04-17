«Мидлсбро» – «Арсенал». Стартовые составы

Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себя

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ.