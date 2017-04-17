«Мидлсбро» – «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Мидлсбро» и лондонского «Арсенала» на матч 33-го тура АПЛ, который состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.
«Мидлсбро»: Гузан, Барраган, Фабио, Айяла, Гибсон, де Рон, Клейтон, Лидбиттер, Рамирес, Даунинг, Негредо.
Запасные: Константопулос, Френд, Эспиноса, Форшоу, Траоре, Бэмфорд, Жестед.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Косельни, Габриэль, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси, Озил, Санчес, Жиру.
Запасные: Мартинес, Бельерин, Гиббз, Коклен, Эль-Ненни, Айуоби, Уолкотт.
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