Киберспорт войдет в программу Азиатских игр 2018 и 2022 годов

Олимпийский совет Азии включит киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов.



17 апреля прошла церемония, в ходе которой комитет подписал соглашение с киберспортивным подразделением китайского холдинга Alibaba. Компания Alisports выступил в роли организатора киберспортивной части Азиатских игр. Список дисциплин пока не известен.



В 2018 году Азиатские игры пройдут в индонезийских городах Джакарта и Палембанг, а в 2022 году — в китайском Ханчжоу.

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