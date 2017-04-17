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Киберспорт войдет в программу Азиатских игр 2018 и 2022 годов

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Олимпийский совет Азии включит киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов. 

17 апреля прошла церемония, в ходе которой комитет подписал соглашение с киберспортивным подразделением китайского холдинга Alibaba. Компания Alisports выступил в роли организатора киберспортивной части Азиатских игр. Список дисциплин пока не известен.

В 2018 году Азиатские игры пройдут в индонезийских городах Джакарта и Палембанг, а в 2022 году — в китайском Ханчжоу.

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