Денис Глушаков: Уже не обращаю внимания на моменты «Зенита», где они обвиняют судейство

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился мнением о судействе в РФПЛ.

- Я уже не обращаю внимания на эти моменты «Зенита», где они обвиняют судейство. Никто не виноват. К примеру, «Спартак» в Самаре проиграл 0:4, но сами виноваты. Тоже самое, когда «Зенит» потерял очки с «Анжи». Я виноват, что они потеряли очки в этой игре?

Были матчи, когда и «Спартак» паниковал, как в игре в Питере. Ну бывают у каждого человека ошибки, у того же Сергея Иванова. Просто тогда не его день был. На эмоциях в прессе мы высказались. Но больше эту тему не поднимали, а объединились и поперли. Мы в каждом моменте бьемся, друг за друга готовы глотки порвать, - приводит слова Глушакова «Спорт FM».

Напомним, что после 23 матчей чемпионата «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом».