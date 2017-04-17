Сергей Мигицко: «Спартак» давно не был чемпионом. Понимаю радость его болельщиков
Народный артист России Сергей Мигицко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).
– Я сильно расстроился, конечно. Если сравнивать с игрой против «Анжи», «Зенит» смотрелся лучше. Очень рад, что в состав вернулись Шатов и Смольников – они сыграли неплохо.
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«Спартак» – практически чемпион. Одиннадцать очков – большой разрыв. Красно-белые этого очень хотели, они давно не побеждали в чемпионате. Я вижу, как радуются мои коллеги, которые были вчера на трибунах, – Дмитрий Назаров, Денис Мацуев. И понимаю их радость, – сказал Булавин в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.
После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция