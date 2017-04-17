Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Реактор4 : 7Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха5 : 2Торпедо У-К
Футбол  Алавес0 : 0Вильярреал
Футбол  Факел1 : 0Шинник
Хоккей  Россия (U-18)2 : 1Белоруссия (U-18)
Футбол  Мидлсбро0 : 0Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Грушевский: Чемпионство «Спартака» описано фразой Черномырдина

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможное чемпионство «Спартака» в РФПЛ.

- «Спартак» заслуженно становится чемпионом. К сожалению, как болельщик ЦСКА, после вчерашнего матча «Спартака» с «Зенитом», я с прискорбием поздравляю своих друзей спартаковцев. Они торжествуют, они позволяют себе дерзкие шутки в мой адрес, всего ЦСКА. Я понял, что всю ситуацию отражает одна гениальная фраза нашего классика – Виктора Черномырдина, который изрек следующее: «Никогда еще не было и опять случилось». Вот это идеально описывает, что скоро произойдет со «Спартаком», - передает слова Грушевского «Спорт FM».

Напомним, что после 23 матчей чемпионата «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Думаю, «Динамо» будет в середине турнирной таблицы РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах московского «Динамо» в следующем сезоне, который команда проведет в РФПЛ.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 23-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 23-го тура РФПЛ«Советский спорт» продолжает рубрику самых красивых девушек на российском футболе.Сергей Мигицко: «Спартак» давно не был чемпионом. Понимаю радость его болельщиковНародный артист России Сергей Мигицко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Денис Глушаков: Уже не обращаю внимания на моменты «Зенита», где они обвиняют судействоКапитан «Спартака» Денис Глушаков после матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился мнением о судействе в РФПЛ.Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Вторая команда сине-бело-голубых проиграла армейцам из Хабаровска, а тосненцы не смогли победить красно-белых из Нальчика.Денис Глушаков: Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальныхКапитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о посещении раздевалки команды Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после матча 23-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).Нобель Арустамян: Допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободных тренеровКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).Александр Бубнов: «Локомотив» с этим составом мог бы бороться за тройкуФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Локомотива» под руководством Юрия Семина.Александр Бубнов: «Зенит» не был готов, что Каррера сыграет таким составомФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).Валерий Непомнящий: В России готовят команды. А надо – игроковВалерий Непомнящий: В России готовят команды. А надо – игроковИзвестный футбольный специалист в интервью «Советскому спорту» - о проблемах российского футбола.Болели за «Спартак» или против Питера? Колонка главного редактораБолели за «Спартак» или против Питера? Колонка главного редактораЗа антуражем принципиального матча «Спартак» - «Зенит» Николай Яременко увидел нечто большее, чем противостояние двух команд.Массимо Каррера: Мне очень повезло быть частью этой семьи, горжусь своими воинамиГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оставил на своей странице в Instagram после победного матча над «Зенитом» в рамках 23-го тура РФПЛ (2:1).Евгений Кафельников: Промес – игрок матча, игрок тура, игрок чемпионатаЕвгений Кафельников: Промес – игрок матча, игрок тура, игрок чемпионатаОлимпийский чемпион, экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче «Спартак» - Зенит».Георгий Черданцев: Самедов вернулся в «Спартак» под чемпионствоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о возвращении полузащитника Александра Самедова в московский «Спартак», который перебрался в стан красно-белых из «Локомотива» этой зимой.Алексей Стрепетов: Нельзя обыграть «Спартак» пятью игрокамиБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Гендиректор «Терека»: Решение о продлении контракта с Рахимовым будем принимать в маеГенеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что руководство клуба будет принимать решение о продлении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым по окончании нынешнего сезона.Одиссея-2001. Как «Спартак» в последний раз становился чемпиономОдиссея-2001. Как «Спартак» в последний раз становился чемпионом«Советский спорт» вспоминает сезон 2001 года, когда московский «Спартак» в последний раз был чемпионом России по футболу.Ставьте на «Спартак» и против «Рубина»: итоги тура «Гонки за золотом»Ставьте на «Спартак» и против «Рубина»: итоги тура «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делают ставки на матчи РФПЛ.Константин Генич: Егоров – красавец! Давал играть, бороться, везде успел!Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе судейской бригады во главе с Александром Егоровым из Саранска на матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит», который завершился победой столичного клуба (3:2).Евгений Кафельников: Играть в «Спартаке» - большая честь, быть в обойме престижноОлимпийский чемпион, экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче «Спартак» - Зенит».
Хоккей
Иван Барбашев: Моя цель – пасовать на Тарасенко и быть надежным в обороне
Футбол
Нобель Арустамян: Допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободных тренеров
Футбол
Александр Бубнов: «Локомотив» с этим составом мог бы бороться за тройку
Футбол
Александр Бубнов: «Зенит» не был готов, что Каррера сыграет таким составом
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Михаил Грушевский
Михаил Грушевскийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости