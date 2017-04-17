Михаил Грушевский: Чемпионство «Спартака» описано фразой Черномырдина

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможное чемпионство «Спартака» в РФПЛ.

- «Спартак» заслуженно становится чемпионом. К сожалению, как болельщик ЦСКА, после вчерашнего матча «Спартака» с «Зенитом», я с прискорбием поздравляю своих друзей спартаковцев. Они торжествуют, они позволяют себе дерзкие шутки в мой адрес, всего ЦСКА. Я понял, что всю ситуацию отражает одна гениальная фраза нашего классика – Виктора Черномырдина, который изрек следующее: «Никогда еще не было и опять случилось». Вот это идеально описывает, что скоро произойдет со «Спартаком», - передает слова Грушевского «Спорт FM».

Напомним, что после 23 матчей чемпионата «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом».