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Александр Бубнов: Думаю, «Динамо» будет в середине турнирной таблицы РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах московского «Динамо» в следующем сезоне, который команда проведет в РФПЛ.

- С таким составом «Динамо», думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ. Костяк этой команды составляют игроки, которые уже играли в РФПЛ. Жаль, что нет Зобнина. Он колоссально прибавил. По хорошему можно позавидовать его здоровью, он очень быстро восстанавливается. Судя по всему, еще и профессионально относится к режиму, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что бело-голубые, досрочно вернувшиеся в премьер-лигу, с 72 очками продолжают после 32-х туров уверенно лидировать в таблице ФНЛ.

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