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Хаби Алонсо: До сих пор вспоминаю, что пережил Роналду, вернувшись на «Олд Траффорд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», рассказал журналистам, что Хосеп Гвардиола собирался пригласить его в «Барселону», когда тот защищал цвета «Ливерпуля».

Также хавбек немецкого клуба поделился ожиданиями от возвращения в Мадрид. Завтра, 18 апреля, «Реал» и «Бавария» проведут ответный матч в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, который стартует в 21.45 мск.

«Это случилось летом 2009 года. Гвардиола и Рафаэль Бенитес обсудили мой возможный трансфер. Хосеп сказал, что я подойду под стиль его игры. В конечно счете, Гвардиола сделал выбор в пользу Серхио Бускетса, и не ошибся. Он стал ключевым игроком «Барселоны». 

Что касается моего возвращения в Мадрид, то, конечно, мне будет очень непросто. До сих пор помню, что пережил Криштиану Роналду, когда вернулся на «Олд Траффорд» в 2013 году. Он был просто ошеломлен. Уверен, фанаты «Реала» примут меня должным образом, они всегда относились ко мне с большим уважением», – приводит слова Алонсо Football Espana.

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Матч

Реал - Бавария

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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