Пауло Дибала: Не стоит завидовать, продление контракта с «Ювентусом» – мой личный выбор

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем физическом состоянии, а также прокомментировал продление контракта с туринским клубом.

«К счастью, я провел сегодняшнюю тренировку в общей группе. Думаю, к матчу с «Барселоной» я буду готов на сто процентов.

Что касается продления контракта с «Ювентусом», то это мой личный выбор. Не стоит завидовать. Да, у меня были контакты с представителями «Реала», «Баварии» и «Барселоны», но я сказал им, что счастлив в Турине», – приводит слова аргентинца Football Italia.

Ранее сообщалось, что игрок покинет стан действующего чемпиона Серии А по окончании сезона и перейдет в «Барселону».

По информации СМИ, Дибала получил повреждение в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Пескарой» (2:0) и его участие в ответном матче с каталонским клубом находится под вопросом.