Ярослав «NS» Кузнецов поделился прогнозами на The Kiev Major Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился прогнозами на турнир The Kiev Major.

Clutch Gamers пробилась на The Summit 7 Филиппинская команда Clutch Gamers выиграла азиатскую квалификацию к турниру The Summit 7 по Dota 2.

Анонсирован список аналитиков и комментаторов на The Kiev Major Valve представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии The Kiev Major.

Групповой этап The Kiev Major пройдет по швейцарской системе Организаторы The Kiev Major анонсировали формат группового этапа и распределение призового фонда.

Team Faceless квалифицировалась на The Manila Masters Сингапурская команда Team Faceless выиграла азиатскую квалификацию к турниру The Manila Masters по Dota 2.

Ninjas in Pyjamas приглашена на ESL One Cologne 2017 Шведская команда Ninjas in Pyjamas получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.