«Манчестер Юнайтед» продаст Мату, если осуществит трансфер полузащитника «Бенфики»

Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Fanatik, английский клуб попытается приобрести 23-летнего игрока по окончании сезона. Отмечается, что в случае его трансфера, «МЮ» будет открыт для предложений по продаже полузащитника Хуана Маты, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

При этом источник уверяет, что тренерский штаб «Юнайтед» планирует обновить состав грядущим летом, поэтому уход Маты может состояться и без перехода Талиски.

В нынешнем сезоне бразилец провел во всех турнирах за «Бешикташ» 27 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 8 млн евро, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 2019 года.