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ФИФА: Стадион в Петербурге выглядит великолепно

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА в своем аккаунте в твиттере опубликовала фотографию стадиона «Санкт-Петербург арена».

– Стадион в Петербурге выглядит великолепно. Скоро уже лето, – говорится в сообщении.

Напомним, арена летом примет матчи Кубка конфедераций-2017, а в следующем году – чемпионата мира. Первая официальная игра на стадионе пройдет 22 апреля. Ей станет встреча 23-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

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