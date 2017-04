ФИФА: Стадион в Петербурге выглядит великолепно

ФИФА в своем аккаунте в твиттере опубликовала фотографию стадиона «Санкт-Петербург арена».

– Стадион в Петербурге выглядит великолепно. Скоро уже лето, – говорится в сообщении.

👌🇷🇺Saint Petersburg Stadium's looking great! Is it summer yet?



