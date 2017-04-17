ФИФА: Стадион в Петербурге выглядит великолепно
ФИФА в своем аккаунте
в твиттере опубликовала фотографию стадиона «Санкт-Петербург арена».
– Стадион в Петербурге выглядит великолепно. Скоро уже лето, – говорится в сообщении.
👌🇷🇺Saint Petersburg Stadium's looking great! Is it summer yet?— FIFA.com (@FIFAcom) 17 апреля 2017 г.
📅 #ConfedCup match schedule ➡️ https://t.co/20Rq1bPkQz pic.twitter.com/aXYgDEHOzO
Напомним, арена летом примет матчи Кубка конфедераций-2017, а в следующем году – чемпионата мира. Первая официальная игра на стадионе пройдет 22 апреля. Ей станет встреча 23-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».
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