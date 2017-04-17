Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Реактор4 : 7Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха5 : 2Торпедо У-К
Футбол  Алавес2 : 1Вильярреал
Футбол  Факел1 : 0Шинник
Хоккей  Россия (U-18)4 : 1Белоруссия (U-18)
Футбол  Мидлсбро1 : 2Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андер Эррера: На мой взгляд, Азар – лучший игрок премьер-лиги в этом сезоне

Источник:  NBC SportsКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что приз, как лучшему игроку АПЛ в этом сезоне должен получить хавбек «Челси» Эден Азар. 

«На мой взгляд, Азар в этом году является лучшим игроком премьер-лиги. Вообще, Эден – один из лучших игроков мира, который уступает лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду. После них идут Азар, Поль Погба и Антуан Гризманн», – заявил Эррера.

Напомним, за звание лучшего игрока чемпионата Англии ведут борьбу Н'Голо Канте и Эден Азар (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» продаст Мату, если осуществит трансфер полузащитника «Бенфики»Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«Мидлсбро» – «Арсенал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Мидлсбро» и лондонского «Арсенала» на матч 33-го тура АПЛ, который состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.«Брайтон» досрочно и впервые в истории вышел в АПЛ«Брайтон» обыграл «Уиган» (2:1) в матче 43-го тура чемпионшипа и досрочно гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом«Советский спорт» приводит прощальные слова 35-летнего защитника, который провел в лондонском клубе больше 20-ти лет.Официально: Джон Терри покинет «Челси» по окончании сезонаКак сообщает Sky Sports со ссылкой на представителей «Челси», капитан лондонского клуба Джон Терри покинет стан «синих» грядущим летом.Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себяБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ.Карим Бензема: Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала»Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о возможном трансфере в испанский клуб полузащитника «Челси» Эдена Азара.Букмекеры не верят в «Мидлсбро» в матче «Арсеналом»Букмекерские конторы выставили котировки на матч 33-го тура чемпионата Англии, в которой «Мидлсбро» примет «Арсенал».Защитник «Шальке» Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом»«Милан» включился в борьбу за защитника «Шальке» Сеада Колашинаца, о предстоящем переходе которого в «Арсенал» было объявлено, как о деле решенном.Моуринью велик. Три доказательства из матча «МЮ» - «Челси»Моуринью велик. Три доказательства из матча «МЮ» - «Челси»С третьей попытки «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обыграл «Челси» Антонио Конте - 2:0.Куртуа травмировал лодыжку на съемках ролика для НБАГазета The Telegraph сообщила подробности травмы вратаря «Челси» Тибо Куртуа, из-за которой он пропустил воскресный матч 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).АПЛ. 33-й тур. «Мидлсбро» - «Арсенал» и другие матчиРезультаты матчей 33-го тура чемпионата Англии.Антонио Конте: Мы провели плохой матчГлавный тренер «Челси»» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Жозе Моуринью: «Челси» лучшая контратакующая команда в АнглииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Челси» (2:0).Рэшфорд и Эррера принесли победу «МЮ» в матче с «Челси»В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:0.Жозе Моуринью: Ибрагимович устал, очень сильно усталГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 33-го тура английской премьер-лиги с «Челси» рассказал, почему оставил нападающего Златана Ибрагимовича в запасе.«Манчестер Юнайтед» - «Челси». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».Гаэль Клиши: После карьеры футболиста стану диджеемКрайний защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши рассказал о том, чем займется, когда завершит карьеру футболиста.«Ливерпуль» переиграл «Вест Бромвич» в 33-м туре АПЛ«Ливерпуль» переиграл «Вест Бромвич» в матче 33-го тура английской премьер-лиги со счетом 1:0.«Арсенал» готов выложить 50 млн фунтов за Брахими и Майера«Арсенал» рассчитывает летом приобрести нападающего «Порту» Ясина Брахими и полузащитника «Шальке» Максимилиана Майера, сообщает The Sun.
Футбол
Денис Глушаков: Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных
Хоккей
Иван Барбашев: Моя цель – пасовать на Тарасенко и быть надежным в обороне
Футбол
Нобель Арустамян: Допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободных тренеров
Футбол
Александр Бубнов: «Локомотив» с этим составом мог бы бороться за тройку
все новости
Эден Азар
Эден Азарвсе новости
Андер Эррера
Андер Эрреравсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости