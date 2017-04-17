Андер Эррера: На мой взгляд, Азар – лучший игрок премьер-лиги в этом сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что приз, как лучшему игроку АПЛ в этом сезоне должен получить хавбек «Челси» Эден Азар.

«На мой взгляд, Азар в этом году является лучшим игроком премьер-лиги. Вообще, Эден – один из лучших игроков мира, который уступает лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду. После них идут Азар, Поль Погба и Антуан Гризманн», – заявил Эррера.

Напомним, за звание лучшего игрока чемпионата Англии ведут борьбу Н'Голо Канте и Эден Азар (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).