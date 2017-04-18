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«Арсенал» на выезде переиграл «Мидлсбро»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче 33-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Мидлсбро» со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Алексис Санчес и Месут Озил, а у хозяев поля отличился Альваро Негредо.

«Арсенал» с 57-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Мидлсбро» расположился на 19-й строчке, имея в активе 24 балла.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 26 апреля примут «Лестер», а команда из Северного Йоркшира 22 апреля встретится на выезде с «Борнмутом».

Чемпионат Англии
33-й тур

Матч

Мидлсбро - Арсенал - 1:2 (0:1)

Голы

Санчес 42 (0:1). Негредо 50 (1:1). Озил 71 (1:2).

Состав

Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Фабио (Френд, 18), Барраган, Айяла, Даунинг, Рамирес (Траоре, 68), де Рон (Жестед, 79), Клейтон, Лидбиттер, Негредо

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Джака, Озил (Бельерин, 90), Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Санчес (Коклен, 90), Жиру

Предупреждения:

Лидбиттер, 7; Жестед, 82 - Окслейд-Чемберлен, 4; Паулиста, 43

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

17 апреля 22:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция

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