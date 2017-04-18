«Арсенал» на выезде переиграл «Мидлсбро»
В заключительном матче 33-го тура чемпионата Англии лондонский
«Арсенал» на выезде обыграл «Мидлсбро» со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Алексис Санчес и Месут
Озил, а у хозяев поля отличился Альваро Негредо.
«Арсенал» с 57-ю очками занимает шестое место в турнирной
таблице, а «Мидлсбро» расположился на 19-й строчке, имея в активе 24 балла.
В следующем туре подопечные Арсена Венгера 26 апреля примут «Лестер»,
а команда из Северного Йоркшира 22 апреля встретится на выезде с «Борнмутом».
Чемпионат Англии
33-й тур
Матч
Мидлсбро - Арсенал - 1:2 (0:1)
Голы
Санчес 42 (0:1). Негредо 50 (1:1). Озил 71 (1:2).
Состав
Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Фабио (Френд, 18), Барраган, Айяла, Даунинг, Рамирес (Траоре, 68), де Рон (Жестед, 79), Клейтон, Лидбиттер, Негредо
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Джака, Озил (Бельерин, 90), Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Санчес (Коклен, 90), Жиру
Предупреждения:
Лидбиттер, 7; Жестед, 82 - Окслейд-Чемберлен, 4; Паулиста, 43
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 апреля 22:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция