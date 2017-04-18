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«Алавес» прервал серию поражений, победив дома «Вильярреал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Ибай Гомес и Родриго Эли, а у гостей отличился Седрик Бакамбу.

«Вильярреал» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Алавес» прервал серию из трех поражений кряду и расположился на 11-й строчке, имея в активе 43 балла.

В следующем туре баски 23 апреля на выезде сыграют с «Лас-Пальмасом», а «желтая субмарина» днем ранее примет «Леганес».

Чемпионат Испании
32-й тур

Матч

Алавес - Вильярреал - 2:1 (2:0)

Голы

Гомес 35 (1:0). Эли 45 (2:0). Бакамбу 71 (2:1).

Состав

Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте, Эли, Камараса (Вигарай, 89), Гарсия М., Фемения, Дейверсон, Гомес (Алексис, 75), Токеро (Катаи, 77)

Вильярреал: Фернандес, Мусаккио, Гонсалес А., Марио, Коста, Сориано Р., Эрнандес (Тригерос, 57), Сориано Б., Сансоне (Суарес, 87), Лопес (Сантос, 67), Бакамбу

Предупреждения:

Токеро, 61; Эрнандес, 90 - Бакамбу, 26; Мусаккио, 44; Сориано Р., 66; Коста, 90

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

17 апреля 21:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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