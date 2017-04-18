«Алавес» прервал серию поражений, победив дома «Вильярреал»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Ибай Гомес и Родриго Эли, а у гостей отличился Седрик Бакамбу.

«Вильярреал» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Алавес» прервал серию из трех поражений кряду и расположился на 11-й строчке, имея в активе 43 балла.

В следующем туре баски 23 апреля на выезде сыграют с «Лас-Пальмасом», а «желтая субмарина» днем ранее примет «Леганес».

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32-й тур