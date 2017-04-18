«Алавес» прервал серию поражений, победив дома «Вильярреал»
В матче 32-го тура
чемпионата Испании «Алавес» на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Ибай Гомес и Родриго Эли,
а у гостей отличился Седрик Бакамбу.
«Вильярреал» с 54 очками занимает пятое место в турнирной
таблице, а «Алавес» прервал серию из трех поражений кряду и расположился на
11-й строчке, имея в активе 43 балла.
В следующем туре баски 23 апреля на выезде сыграют с «Лас-Пальмасом»,
а «желтая субмарина» днем ранее примет «Леганес».
Чемпионат Испании
32-й тур
Матч
Алавес - Вильярреал - 2:1 (2:0)
Голы
Гомес 35 (1:0). Эли 45 (2:0). Бакамбу 71 (2:1).
Состав
Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте, Эли, Камараса (Вигарай, 89), Гарсия М., Фемения, Дейверсон, Гомес (Алексис, 75), Токеро (Катаи, 77)
Вильярреал: Фернандес, Мусаккио, Гонсалес А., Марио, Коста, Сориано Р., Эрнандес (Тригерос, 57), Сориано Б., Сансоне (Суарес, 87), Лопес (Сантос, 67), Бакамбу
Предупреждения:
Токеро, 61; Эрнандес, 90 - Бакамбу, 26; Мусаккио, 44; Сориано Р., 66; Коста, 90
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
17 апреля 21:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция