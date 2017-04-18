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НХЛ. Плей-офф. «Бостон» примет «Оттаву», «Торонто» - «Вашингтон» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в плей-офф НХЛ.

НХЛ
Кубок Стэнли
1/8 финала
Восточная конференция

Матч

Бостон - Оттава

Место и дата

18 апреля 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция


Счет в серии: 1-1

Матч

Торонто - Вашингтон

Место и дата

18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 1-1

Западная конференция

Матч

Нэшвилл - Чикаго

Место и дата

18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 2-0

Матч

Калгари - Анахайм

Место и дата

18 апреля 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 0-2

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