НХЛ. Плей-офф. «Бостон» примет «Оттаву», «Торонто» - «Вашингтон» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в плей-офф НХЛ.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/8 финала
Восточная конференция
Матч
Место и дата
18 апреля 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
Матч
Место и дата
18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Западная конференция
Счет в серии: 2-0
Матч
Место и дата
18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 0-2
Матч
Место и дата
18 апреля 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
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