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Зинедин Зидан: У «Баварии» много сильных сторон, но есть и слабости

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«У мюнхенцев отличные игроки на всех позициях. Знаем, что у «Баварии» много сильных сторон, но у нее есть и слабости. Надо сыграть в свой футбол, подготовиться так, как к первому матчу. Мы не станем почивать на лаврах. Матч будет трудным. Его судьбу решат мелочи.

Мы должны провести идеальный матч. Хотим его выиграть. Первый поединок уже забыт - будем играть на победу. Знаем, что «Бавария» сильна и дома, и в гостях. Она не очень сильно меняется. Мюнхенцы будут давить до финального свистка. Надо сыграть очень и очень хорошо», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

В первом матче команда из Мадрида одержал победу со счетом 2:1.

Ответный матч состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого поединка.

Матч

Реал - Бавария

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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