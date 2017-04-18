Зинедин Зидан: У «Баварии» много сильных сторон, но есть и слабости
Главный тренер «Реала»
Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала
Лиги чемпионов против «Баварии».
«У мюнхенцев отличные игроки на всех позициях. Знаем, что у
«Баварии» много сильных сторон, но у нее есть и слабости. Надо
сыграть в свой футбол, подготовиться так, как к первому матчу. Мы не станем
почивать на лаврах. Матч будет трудным. Его судьбу решат мелочи.
Мы должны провести идеальный матч. Хотим его выиграть.
Первый поединок уже забыт - будем играть на победу. Знаем, что
«Бавария» сильна и дома, и в гостях. Она не очень сильно меняется.
Мюнхенцы будут давить до финального свистка. Надо сыграть очень и очень хорошо»,
- приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
В первом матче команда из Мадрида одержал победу со счетом
2:1.
Ответный матч состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого поединка.
Матч
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция