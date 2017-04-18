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Дмитрий Гунько: Приняли решение активно сыграть в атаке и у нас получилось

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над командой «Луч-Энергия» (3:0) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.

– Мы анализировали матчи «Луча» и приняли решение максимально активно сыграть в атаке. У нас получилось: забили три гола, создали еще моменты. К сожалению, в обороне действовали не так надежно, как планировалось: соперник доставил нам определенные неприятности. Но благодаря уверенной игре Селихова в наши ворота не влетел ни один мяч.

– Сегодня вы использовали схему с тремя защитниками и тремя нападающими.
– Это принесло результат. Да, в обороне пришлось тяжелее, особенно когда во втором тайме атаки «Луча» стали носить позиционный характер. Но в целом три нападающих и два активных фланговых футболиста сыграли остро. Выполнили все, о чем мы договаривались.

– Почему удалось забить только во втором тайме?
– Реализация моментов — важнейший аспект в игре любой команды. Если бы в начале матча Давыдов сумел открыть счет, играть стало бы полегче. Но ребята выигрывали большинство единоборств в атаке, и в конце концов это принесло положительный результат.

– Как оцениваете игру Нимели?
– Нимели, как и остальные, выглядел неплохо. Да, у него не получилось реализовать свои моменты. Но за счет активных действий Сильвануса нам удалось доставить в штрафную немало мячей. В общем, он справился со своей задачей.

Матч

Спартак-2 - Луч-Энергия - 3:0 (0:0)

Голы

Мелкадзе 48 (1:0). Давыдов 53 (2:0). Савичев 73 (3:0).

Состав

Спартак-2: Селихов, Кутин, Хомуха, Лихачёв, Тимофеев, Бакаев (Самсонов, 76), Савичев (Сакала, 81), Леонтьев, Мелкадзе, Нимели (Шанбиев, 72), Давыдов (Руденко, 85)

Луч-Энергия: Гаврилов, Грицаенко, Коломыц (Белоногов, 90), Попов, Гриднев, Носов (Михалёв, 77), Ребко, Пономаренко, Машнев (Минич, 69), Килин, Столбовой (Гордиенко, 56)

Предупреждения:

Бакаев, 17; Селихов, 87 - Грицаенко, 1

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

17 апреля 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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