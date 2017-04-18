Андрей Гордеев: Радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев
прокомментировал победу над командой «Зенит-2» (1:0) в матче 32-го тура
первенства ФНЛ.
«Тяжелейший матч. После удаления пришлось вносить
соответствующие коррективы в игру и отрадно, что ребята не просто доигрывали на
удержание счета, а внутри, каждый надеялся на победу.
Мы в перерыве говорили об этом, и команда ждала своего шанса
на поле. Конечно, моментов было немного и где-то нам сопутствовала удача, но
такая игра позволяет оттолкнуться и идти дальше.
Очень радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча. Поздравляю всех с победой в столь непростом матче», - приводит слова Гордеева официальный сайт «СКА-Хабаровска».
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит-2 - 1:0 (0:0)
Голы
Корян 89 (1:0 - пен.).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Иванов, Удалый, Черевко, Димидко, Астафьев, Дедечко, Калинский (Киреев, 75), Корян (Карасёв, 90), Казанков (Плетин, 84), Лескано (Друзин, 41)
Зенит-2: Бабурин, Зуйков, Чернов, Карпов, Зуев, Бавин, Батютин, Камышев (Лесовой, 57), Евсеев (Ящук, 80), Сиротов, Погребняк (Исаев, 71)
Незабитые пенальти
Евсеев (Зенит-2), 45
Предупреждения:
Димидко, 74; Довбня, 90 - Погребняк, 37; Евсеев, 58; Бавин, 60; Карпов, 90
Удаления:
Дедечко, 36 - нет
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
17 апреля 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция