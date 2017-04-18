Андрей Гордеев: Радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев прокомментировал победу над командой «Зенит-2» (1:0) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.

«Тяжелейший матч. После удаления пришлось вносить соответствующие коррективы в игру и отрадно, что ребята не просто доигрывали на удержание счета, а внутри, каждый надеялся на победу.

Мы в перерыве говорили об этом, и команда ждала своего шанса на поле. Конечно, моментов было немного и где-то нам сопутствовала удача, но такая игра позволяет оттолкнуться и идти дальше.

Очень радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча. Поздравляю всех с победой в столь непростом матче», - приводит слова Гордеева официальный сайт «СКА-Хабаровска».