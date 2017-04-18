Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто0 : 2Вашингтон
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Хоккей  Чехия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Гордеев: Радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев прокомментировал победу над командой «Зенит-2» (1:0) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.

«Тяжелейший матч. После удаления пришлось вносить соответствующие коррективы в игру и отрадно, что ребята не просто доигрывали на удержание счета, а внутри, каждый надеялся на победу.

Мы в перерыве говорили об этом, и команда ждала своего шанса на поле. Конечно, моментов было немного и где-то нам сопутствовала удача, но такая игра позволяет оттолкнуться и идти дальше.

Очень радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча. Поздравляю всех с победой в столь непростом матче», - приводит слова Гордеева официальный сайт «СКА-Хабаровска».

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит-2 - 1:0 (0:0)

Голы

Корян 89 (1:0 - пен.).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Иванов, Удалый, Черевко, Димидко, Астафьев, Дедечко, Калинский (Киреев, 75), Корян (Карасёв, 90), Казанков (Плетин, 84), Лескано (Друзин, 41)

Зенит-2: Бабурин, Зуйков, Чернов, Карпов, Зуев, Бавин, Батютин, Камышев (Лесовой, 57), Евсеев (Ящук, 80), Сиротов, Погребняк (Исаев, 71)

Незабитые пенальти

Евсеев (Зенит-2), 45

Предупреждения:

Димидко, 74; Довбня, 90 - Погребняк, 37; Евсеев, 58; Бавин, 60; Карпов, 90

Удаления:

Дедечко, 36 - нет

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

17 апреля 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Калитвинцев: У нас не выполнена еще задача - завершить сезон на первом местеГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (3:1) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.Дмитрий Гунько: Приняли решение активно сыграть в атаке и у нас получилосьГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над командой «Луч-Энергия» (3:0) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.«Судья долго летел, с головой не все в порядке». Новый скандал в ФНЛ (видео)«Судья долго летел, с головой не все в порядке». Новый скандал в ФНЛ (видео)На этот раз не выдержал Игорь Черевченко. По его мнению, «Балтику» засудили.Александр Бубнов: Думаю, «Динамо» будет в середине турнирной таблицы РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах московского «Динамо» в следующем сезоне, который команда проведет в РФПЛ.Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Вторая команда сине-бело-голубых проиграла армейцам из Хабаровска, а тосненцы не смогли победить красно-белых из Нальчика.«Тосно» сыграло вничью со «Спартаком» из Нальчика и может гарантировать себе выход в РФПЛ в следующем туреМатч 32-го тура ФНЛ между «Тосно» и нальчикским «Спартаком» закончился нулевой ничьей.По красоте. «Спартак-2» изящно обыграл «Луч-Энергию»По красоте. «Спартак-2» изящно обыграл «Луч-Энергию»Московский «Спартак-2» добился убедительной победы над владивостокским «Лучом-Энергией» (3:0).Владислав Радимов: Не хватило агрессии впереди и надежности сзадиГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал заслуженной победу «СКА-Хабаровск»в матче 32-го тура ФНЛ.«Спартак-2» разгромил «Луч-Энергию»«Спартак-2» дома взял верх над «Луч-Энергией» (3:0) в 32-м туре первенства ФНЛ.«Динамо» после выхода в РФПЛ одержало волевую победу над «Сибирью»«Сибирь» дома уступила «Динамо» (1:3) в 32-м туре первенства ФНЛ.«Тамбов» разгромил «Волгарь» в ФНЛ«Тамбов» дома взял верх над «Волгарем» (3:0) в 32-м туре первенства ФНЛ.«Зенит-2» проиграл «СКА-Хабаровску» и продлил серию без побед до 10 матчейВ матче 32-го тура ФНЛ петербургский «Зенит-2» в гостях уступил «СКА-Хабаровску».ФНЛ. 32-й тур. «Спартак-2» - «Луч-Энергия», «Тосно» - «Спартак-Нальчик» и другие матчиРезультаты матчей 32-го тура первенства ФНЛ.Прядкин поздравил «Динамо» с возвращением в РФПЛПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин поздравил московское «Динамо» с возвращением в высший дивизион отечественного футбола.Проигрыш «Спартаку» и – чемодан, вокзал, Бухарест? 5 главных скандалов неделиПроигрыш «Спартаку» и – чемодан, вокзал, Бухарест? 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.«Мордовия» погасила все долги перед футболистамиКапитан «Мордовии» Ренат Сабитов сообщил, что клуб погасил все долги по зарплате перед игроками.Евгений Муравьев: Задача «Динамо» – закрепиться в десятке РФПЛЕвгений Муравьев: Задача «Динамо» – закрепиться в десятке РФПЛГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о перспективах развития клуба в связи с возвращением в РФПЛ.Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для ПогребнякаСтолько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для ПогребнякаЗа этот сезон Павел Погребняк заработает 1,8 миллиона евро, выйдя по поле в составе «Динамо» пока лишь на 126 игровых минут.РФС поздравил «Динамо» с возвращением в премьер-лигуРоссийский футбольный союз (РФС) поздравил московское «Динамо» с досрочным возвращением в премьер-лигу.Андрей Кобелев: Думаю, «Динамо» в чемпионате России займет место в середине таблицыБывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от возвращения бело-голубых в РФПЛ.
Футбол
Фрэнк Лэмпард: Для меня Месси – сильнейший футболист в истории
Хоккей
Никита Зайцев: Возможность сыграть против Овечкина является в какой-то степени вызовом
Футбол
Денис Глушаков: Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных
Хоккей
Иван Барбашев: Моя цель – пасовать на Тарасенко и быть надежным в обороне
все новости
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Андрей Гордеев
Андрей Гордееввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости