Юрий Калитвинцев: У нас не выполнена еще задача - завершить сезон на первом месте
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал
выездную победу над «Сибирью» (3:1) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.
«Нацелили ребят на то, чтобы со стартового свистка показать,
зачем мы сюда приехали. Многие могли подумать, что после выхода в премьер-лигу
мы расслабились. Насколько вы знаете, у нас не выполнена еще задача - завершить
сезон на первом месте. Пока собирались с мыслями, пропустили мяч. После этого
игру уже контролировали.
Во втором тайме успокоились и довели дело до победного
результата. Ведя в счете, надо, конечно, грамотнее и спокойнее контролировать
мяч, а мы позволили сопернику провести ряд неплохих атак, которые могли
закончиться забитыми мячами, а это перевернуло бы ход встречи.
Нельзя доигрывать игру – надо играть до финального свистка. Тем не менее, мы в очередной раз показали свой характер», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт московского клуба.
Матч
Голы
Чеботару 4 (1:0). Луценко 21 (1:1). Бечирай 67 (1:2). Зотов 75 (1:3).
Состав
Сибирь: Цыган, Магаль, Ларенц (Андреев, 81), Мищенко, Кушнирук, Чеботару, Рухаиа, Безлихотнов (Вотинов, 87), Макаренко, Азаров (Гладышев, 63), Беляев (Михеев, 76)
Динамо: Шунин, Калугин (Терехов С., 23), Белоруков (Рыков, 46), Морозов, Хольмен, Катрич, Кузьмин (Зотов, 44), Сапета, Ташаев, Бечирай (Погребняк, 80), Луценко
Предупреждения:
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
17 апреля 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция