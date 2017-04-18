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Юрий Калитвинцев: У нас не выполнена еще задача - завершить сезон на первом месте

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (3:1) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.

«Нацелили ребят на то, чтобы со стартового свистка показать, зачем мы сюда приехали. Многие могли подумать, что после выхода в премьер-лигу мы расслабились. Насколько вы знаете, у нас не выполнена еще задача - завершить сезон на первом месте. Пока собирались с мыслями, пропустили мяч. После этого игру уже контролировали.

Во втором тайме успокоились и довели дело до победного результата. Ведя в счете, надо, конечно, грамотнее и спокойнее контролировать мяч, а мы позволили сопернику провести ряд неплохих атак, которые могли закончиться забитыми мячами, а это перевернуло бы ход встречи.

Нельзя доигрывать игру – надо играть до финального свистка. Тем не менее, мы в очередной раз показали свой характер», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт московского клуба.

Матч

Сибирь - Динамо - 1:3 (1:1)

Голы

Чеботару 4 (1:0). Луценко 21 (1:1). Бечирай 67 (1:2). Зотов 75 (1:3).

Состав

Сибирь: Цыган, Магаль, Ларенц (Андреев, 81), Мищенко, Кушнирук, Чеботару, Рухаиа, Безлихотнов (Вотинов, 87), Макаренко, Азаров (Гладышев, 63), Беляев (Михеев, 76)

Динамо: Шунин, Калугин (Терехов С., 23), Белоруков (Рыков, 46), Морозов, Хольмен, Катрич, Кузьмин (Зотов, 44), Сапета, Ташаев, Бечирай (Погребняк, 80), Луценко

Предупреждения:

Беляев, 63 - Морозов, 41

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

17 апреля 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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