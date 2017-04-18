Юрий Калитвинцев: У нас не выполнена еще задача - завершить сезон на первом месте

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (3:1) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.

«Нацелили ребят на то, чтобы со стартового свистка показать, зачем мы сюда приехали. Многие могли подумать, что после выхода в премьер-лигу мы расслабились. Насколько вы знаете, у нас не выполнена еще задача - завершить сезон на первом месте. Пока собирались с мыслями, пропустили мяч. После этого игру уже контролировали.

Во втором тайме успокоились и довели дело до победного результата. Ведя в счете, надо, конечно, грамотнее и спокойнее контролировать мяч, а мы позволили сопернику провести ряд неплохих атак, которые могли закончиться забитыми мячами, а это перевернуло бы ход встречи.

Нельзя доигрывать игру – надо играть до финального свистка. Тем не менее, мы в очередной раз показали свой характер», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт московского клуба.