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Сергей Рыжиков: Хочется извиниться перед болельщиками за эти полтора месяца

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков призвал болельщиков верить в команду и не бросать в сложный момент.

«У меня нет слов. Хочется извиниться перед болельщиками за эти полтора месяца, как мы играем. Рецепт один – продолжать работать, сплотиться, просто пережить этот период. Обязательно после самой черной ночи наступает рассвет. Будем терпеть, футболисты будут работать, они сами не понимают, что происходит.

«Рубин» не должен находиться на таком месте, не должен так играть. Количество людей, пришедших на стадион – это показатель нашей игры, нашего места в таблице.  Я еще раз хочу попросить прощения, у нас есть восемь дней до Самары, мы постараемся эту череду неприятных матчей прервать. Верьте в нас, болейте за нас, спасибо, что приходите на стадион. Не бросайте нас, будьте с нами до конца», - приводит слова Рыжикова официальный сайт «Рубина». 

Напомним, казанский клуб в последних пяти матчах российской премьер-лиги набрал два очка и после 23-х туров занимает 11-е место, имея в активе 28 баллов.

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