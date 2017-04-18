Болельщики «Крыльев», поддержавшие команду в Махачкале, получат билеты на матч с «Зенитом»

Футбольный клуб «Крылья Советов» подарит самарским болельщикам, посетившим выездной матч 23-го тура чемпионата России с «Анжи» (3:1), билеты на домашнюю встречу с «Зенитом».

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит всех болельщиков, которые поддерживали и переживали за нашу команду в матче с «Анжи» у ТВ экранов, мониторов компьютеров и в спортбарах.

Особо благодарим пусть и небольшую, но преданную торсиду, которая поддерживала нашу команду непосредственно на «Анжи-Арене». В этой победе есть и ваша заслуга. Наш клуб уже помог ребятам, как можно быстрее добраться до дома.

По прибытию в Самару с каждым болельщиком свяжется представитель клуба и подарит билеты на матч «Крылья Советов» – «Зенит»», - говорится на официальном сайте «Крыльев».

Матч 28-го тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Зенит» состоится 13 мая, всех болельщиков ждет обширная и праздничная программа по случаю 75-го юбилея нашей команды.

Напомним, в следующем, 24-м туре РФПЛ самарский клуб примет казанский «Рубин», встреча состоится 22 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.