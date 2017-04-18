Болельщики «Крыльев», поддержавшие команду в Махачкале, получат билеты на матч с «Зенитом»
Футбольный клуб «Крылья Советов» подарит самарским
болельщикам, посетившим выездной матч 23-го тура чемпионата России с «Анжи» (3:1),
билеты на домашнюю встречу с «Зенитом».
«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит всех
болельщиков, которые поддерживали и переживали за нашу команду в матче с
«Анжи» у ТВ экранов, мониторов компьютеров и в спортбарах.
Особо благодарим пусть и небольшую, но преданную торсиду,
которая поддерживала нашу команду непосредственно на «Анжи-Арене». В
этой победе есть и ваша заслуга. Наш клуб уже помог ребятам, как можно быстрее
добраться до дома.
По прибытию в Самару с каждым болельщиком свяжется
представитель клуба и подарит билеты на матч «Крылья Советов» –
«Зенит»», - говорится на официальном сайте «Крыльев».
Матч 28-го тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Зенит»
состоится 13 мая, всех болельщиков ждет обширная и праздничная программа по
случаю 75-го юбилея нашей команды.
Напомним, в следующем, 24-м туре РФПЛ самарский клуб примет казанский «Рубин», встреча состоится 22 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.
Матч
Анжи - Крылья Советов - 1:3 (0:2)
Голы
Корниленко 9 (0:1). Зотов 23 (0:2). Паскуато 64 (0:3). Хубулов 89 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гулиев, 36), Хубулов, Асильдаров (Прудников, 46), Будковский (Долгов, 66), Яковлев
Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Божин, Надсон, Зотов, Бато, Зуев (Таранов, 90), Мияилович, Корниленко, Бруно (Глеб, 66), Паскуато (Ткачёв, 85)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
15 апреля 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция