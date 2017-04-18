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Болельщики «Крыльев», поддержавшие команду в Махачкале, получат билеты на матч с «Зенитом»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Футбольный клуб «Крылья Советов» подарит самарским болельщикам, посетившим выездной матч 23-го тура чемпионата России с «Анжи» (3:1), билеты на домашнюю встречу с «Зенитом».

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит всех болельщиков, которые поддерживали и переживали за нашу команду в матче с «Анжи» у ТВ экранов, мониторов компьютеров и в спортбарах.

Особо благодарим пусть и небольшую, но преданную торсиду, которая поддерживала нашу команду непосредственно на «Анжи-Арене». В этой победе есть и ваша заслуга. Наш клуб уже помог ребятам, как можно быстрее добраться до дома.

По прибытию в Самару с каждым болельщиком свяжется представитель клуба и подарит билеты на матч «Крылья Советов» – «Зенит»», - говорится на официальном сайте «Крыльев».

Матч 28-го тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Зенит» состоится 13 мая, всех болельщиков ждет обширная и праздничная программа по случаю 75-го юбилея нашей команды.

Напомним, в следующем, 24-м туре РФПЛ самарский клуб примет казанский «Рубин», встреча состоится 22 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.

Матч

Анжи - Крылья Советов - 1:3 (0:2)

Голы

Корниленко 9 (0:1). Зотов 23 (0:2). Паскуато 64 (0:3). Хубулов 89 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гулиев, 36), Хубулов, Асильдаров (Прудников, 46), Будковский (Долгов, 66), Яковлев

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Божин, Надсон, Зотов, Бато, Зуев (Таранов, 90), Мияилович, Корниленко, Бруно (Глеб, 66), Паскуато (Ткачёв, 85)

Предупреждения:

Паршивлюк, 15 - Божин, 89

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

15 апреля 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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