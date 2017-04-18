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Овечкин и Кузнецов забросили по одной шайбе в ворота «Торонто» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Торонто» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

31-летний нападающий поразил ворота Фредерика Андерсена на пятой минуте первого периода, к тому времени счет в матче составлял 1:0 в пользу «Кэпиталз». Результативную передачу на свой счет записал Ти Джей Оши.

Для капитана «Вашингтона» эта шайба стала второй в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на его счету 84 (43+41) очка в 87 матчах Кубка Стэнли в карьере.

На шестой минуте второго периода соотечественник и одноклубник Александра Евгений Кузнецов при счете 2:1 в пользу «Вашингтона» забросил свою первую шайбу и заработал второе очко в текущем розыгрыш Кубка Стэнли. Теперь в активе россиянина 11 (7+4) очков в 29 матчах плей-офф НХЛ.

Матч

Торонто - Вашингтон - 3:3 (1:2, 2:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров, Браун), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз), 39:20 (3:3).

Место и дата

18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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