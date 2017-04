Овечкин и Кузнецов забросили по одной шайбе в ворота «Торонто» (видео)

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Торонто» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

31-летний нападающий поразил ворота Фредерика Андерсена на пятой минуте первого периода, к тому времени счет в матче составлял 1:0 в пользу «Кэпиталз». Результативную передачу на свой счет записал Ти Джей Оши.

Для капитана «Вашингтона» эта шайба стала второй в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на его счету 84 (43+41) очка в 87 матчах Кубка Стэнли в карьере.

На шестой минуте второго периода соотечественник и одноклубник Александра Евгений Кузнецов при счете 2:1 в пользу «Вашингтона» забросил свою первую шайбу и заработал второе очко в текущем розыгрыш Кубка Стэнли. Теперь в активе россиянина 11 (7+4) очков в 29 матчах плей-офф НХЛ.

Kuz all over that bound #RockTheRed @csnma pic.twitter.com/Wg862b3amK