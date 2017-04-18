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Филипп Лам: От тренировок я становлюсь все более раздражительным

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал, почему принял решение завершить карьеру по окончании текущего сезона.

«Я уже говорил, что смогу выступать на нынешнем уровне лишь до конца сезона, но не дольше. Все становится труднее: сложнее тренироваться, да и вообще от тренировок я становлюсь все более раздражительным. Продолжать так дальше - не в моем духе. Я получаю удовольствие от игры, продолжаю испытывать его и сейчас, но понимаю, что очень долго это не продлится.

Я очень доволен своей карьерой и тем, чего добился в футболе. Благодарен за все, что пережил, но хочу красивой концовки, а это значит еще пару трофеев с «Баварией». Мы продолжаем борьбу во всех турнирах и везде претендуем на победу. Посмотрим, к чему это приведет», - приводит слова Лама официальный сайт УЕФА.

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