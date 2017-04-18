В Сочи завершается подготовка инфраструктуры к этапу Формулы-1

На автодроме в Сочи завершается подготовка инфраструктуры к российскому этапу Формулы-1, который пройдет с 27 по 30 апреля, сообщает пресс-служба «Сочи Автодром».

Паддок обрел новые черты – на трассе смонтированы объекты временной инфраструктуры для Гран-при. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы главной кухни паддока для компании «Do&Co», обеспечивающей кейтеринг высочайшего уровня для гостей Paddock Club. Также на территории трассы уже смонтированы склады для нужд команд, склад Pirelli и боксы гонок поддержки.



Преобразилась и сама гоночная трасса – на стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета в районе последнего 18 поворота – традиционно это цвета российского триколора. Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы второго поворота – теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить маневры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества.

Ранее, в начале этого года, согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов на Сочи усилили систему защитных барьеров TecPro во втором, четвертом и тринадцатом поворотах.



