Димитрис Итудис: Серия предстоит тяжелая и фокусируемся на первом матче
Главный тренер
баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего
первого четвертьфинального матча Евролиги с «Басконией».
«Начинаем борьбу в плей-офф, где восемь лучших команд идут к
одной цели. Первый матч очень важен, ведь он открывает серию. Мы хорошо
подготовились, чтобы встретиться с соперником, у которого ожидания столь же
высоки, как и у нас. Ожидаем, что болельщики придут помочь нам. Знаем, что
серия предстоит тяжелая и фокусируемся на первом матче», - приводит слова
Итудиса официальный сайт армейцев.
Напомним, матч ЦСКА – «Баскония» состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
18 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция