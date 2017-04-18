Димитрис Итудис: Серия предстоит тяжелая и фокусируемся на первом матче

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего первого четвертьфинального матча Евролиги с «Басконией».

«Начинаем борьбу в плей-офф, где восемь лучших команд идут к одной цели. Первый матч очень важен, ведь он открывает серию. Мы хорошо подготовились, чтобы встретиться с соперником, у которого ожидания столь же высоки, как и у нас. Ожидаем, что болельщики придут помочь нам. Знаем, что серия предстоит тяжелая и фокусируемся на первом матче», - приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

Напомним, матч ЦСКА – «Баскония» состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.