37 очков Ирвинга помогли «Кливленду» обыграть «Индиану» в плей-офф НБА
Во втором матче
первого раунда плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке обыграл «Индиану»
со счетом 117:111 (32:29, 31:29, 33:20, 21:33).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Кайри
Ирвинг, в его активе 37 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Кавальерс».
Следующий матч противостояния состоится 21 апреля.
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Первый раунд
Матч
Место и дата
18 апреля 02:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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