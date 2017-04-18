Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»

В третьем матче первого раунда Кубка Стэнли «Торонто» на домашнем льду в овертайме переиграл «Вашингтон» со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Остон Мэттьюс, Назем Кадри, Вильям Нюландер и Тайлер Бозак, забросивший шайбу в овертайме, а у гостей отличились Никлас Бекстрем, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Овечкин и Кузнецов забросили по одной шайбе в ворота «Торонто» (видео)

Теперь счет в серии до четырех побед составляет 2-1 в пользу «Мэйпл Лифс».

Следующий матч противостояния состоится 20 апреля.

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