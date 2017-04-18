Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»
В третьем матче
первого раунда Кубка Стэнли «Торонто» на домашнем льду в овертайме переиграл «Вашингтон»
со счетом 4:3.
В составе победителей голами отметились Остон Мэттьюс, Назем Кадри, Вильям Нюландер и Тайлер Бозак, забросивший шайбу в овертайме, а у гостей отличились Никлас Бекстрем, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Овечкин и Кузнецов забросили по одной шайбе в ворота «Торонто» (видео)
Теперь счет в серии
до четырех побед составляет 2-1 в пользу «Мэйпл Лифс».
Следующий матч
противостояния состоится 20 апреля.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/4 финала
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:3 О.Т. (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Бэкстрём, Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз, Хаймэн), 39:20 (3:3). Бозак (Кадри, Райлли), 61:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция