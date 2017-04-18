«Оттава» в овертайме одержала победу в Бостоне
В третьем матче
первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» на домашнем льду в овертайме уступил «Оттаве»
со счетом 3:4.
В составе победителей
дубль оформил Майк Хоффман и по разу отличились Дерик Брассар и Бобби Райан,
забивший в овертайме, а у хозяев льда отличились Ноэль Аккиари, Дэвид Бэкес и
Давид Пастрняк.
Теперь счет в серии
до четырех побед составляет 2-1 в пользу «Предаторз».
Следующий матч
противостояния состоится 20 апреля.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/4 финала
Матч
Бостон - Оттава - 3:4 О.Т. (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Хоффман (Смит, Карлссон), 7:15 (0:1). Брассар (Райан, Сталберг), 7:40 (0:2). Хоффман (Брассар, Уайдмен), 23:42 (0:3 - бол.). Аккиари (Нэш, Лайлс), 26:05 (1:3). Бэкес (Лайлс, Кросс), 26:47 (2:3). Пастрняк (Спунер, МакЭвой), 33:51 (3:3 - бол.). Райан (Террис, Карлссон), 65:43 (3:4 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция