Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто4 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Хоккей  Чехия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Оттава» в овертайме одержала победу в Бостоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В третьем матче первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» на домашнем льду в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 3:4.

В составе победителей дубль оформил Майк Хоффман и по разу отличились Дерик Брассар и Бобби Райан, забивший в овертайме, а у хозяев льда отличились Ноэль Аккиари, Дэвид Бэкес и Давид Пастрняк.

Теперь счет в серии до четырех побед составляет 2-1 в пользу «Предаторз».

Следующий матч противостояния состоится 20 апреля.

НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/4 финала

Матч

Бостон - Оттава - 3:4 О.Т. (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Хоффман (Смит, Карлссон), 7:15 (0:1). Брассар (Райан, Сталберг), 7:40 (0:2). Хоффман (Брассар, Уайдмен), 23:42 (0:3 - бол.). Аккиари (Нэш, Лайлс), 26:05 (1:3). Бэкес (Лайлс, Кросс), 26:47 (2:3). Пастрняк (Спунер, МакЭвой), 33:51 (3:3 - бол.). Райан (Террис, Карлссон), 65:43 (3:4 - бол.).

Место и дата

18 апреля 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»В третьем матче первого раунда Кубка Стэнли «Торонто» на домашнем льду в овертайме переиграл «Вашингтон» со счетом 4:3.НХЛ. «Нэшвилл» принимает «Чикаго», «Калгари» - «Анахайм» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги.Овечкин и Кузнецов забросили по одной шайбе в ворота «Торонто» (видео)Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Торонто» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.Микко Койву: Ищем варианты, как забросить АлленуКапитан «Миннесоты» Микко Койву прокомментировал итог трех первых матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса».Никита Зайцев: Возможность сыграть против Овечкина является в какой-то степени вызовомЗащитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев, пропустивший две первые встречи первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона», выйдет на площадку в третьем матче серии.Владимир Тарасенко: Если на тебя бегут двое – значит, твой партнер открытВладимир Тарасенко: Если на тебя бегут двое – значит, твой партнер открытКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе беседует с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым после их победы над «Миннесотой».Иван Барбашев: Я ставлю перед собой задачу выиграть Кубок СтэнлиКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе побеседовал с Иваном Барбашевым после победы над «Миннесотой».Иван Барбашев: Моя цель – пасовать на Тарасенко и быть надежным в оборонеКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе побеседовал с Иваном Барбашевым после победы над «Миннесотой».Иван Барбашев: В плей-офф играть в три раза тяжелее, чем играть в регулярном чемпионатеКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе побеседовал с Иваном Барбашевым после победы над «Миннесотой».Владимир Тарасенко: Мы всегда были уверены в Джейке АлленеКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе беседует с Владимиром Тарасенко после победы над «Миннесотой».Владимир Тарасенко: Надо заканчивать серию с «Миннесотой» в четвертом матчеКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе беседует с Владимиром Тарасенко после победы над «Миннесотой».Барри Тротц: Мне нравится, как Кузнецов играет с «Торонто»Главный тренер «Вашингтон» Барри Тротц прокомментировал игру Евгения Кузнецова в первых двух встречах серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто».Барри Тротц: У нас бывали сложности, но мы всегда находили выходГлавный тренер «Вашингтон» Барри Тротц поделился ожиданиями от третьего матча первого раунда плей-офф с «Торонто».Кэм Тэлбот: Мы знали, что «Шаркс» начнут мощно, а трибуны станут настоящим факторомВратарь «Эдмонтон» Кэм Тэлбот прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (1:0) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.Александр Радулов: Где-то Прайс нас потащил, но главное, что забили в большинствеРоссийский форвард «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (1:3).Хенрик Лундквист: «Рейнджерс» должны действовать лучше в следующем матчеГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:3).Алекс Пьетранджело: Игра Аллена в - это просто фантастикаКапитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело оценил игру голкипера команды Джейка Аллена в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли против «Миннесоты».Брюс Будро: «Миннесота» должна прибавить в некоторых компонентахГлавный тренер «Миннесоты» Брюс Будро прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» в третьем матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.Владимир Тарасенко: «Сент-Луис» ведет в серии 3-0, но мы стараемся не расслаблятьсяНападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (3:1) в первом раунде Кубка Стэнли.Майк Бэбкок: Бойл и Мартин проделали отличную работу во втором матче против «Вашингтона»Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал игру форварда своей команды Каспери Капанен во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона».
Футбол
Михаил Грушевский: Чемпионство «Спартака» описано фразой Черномырдина
Футбол
Денис Глушаков: Уже не обращаю внимания на моменты «Зенита», где они обвиняют судейство
Футбол
Фрэнк Лэмпард: Для меня Месси – сильнейший футболист в истории
Хоккей
Никита Зайцев: Возможность сыграть против Овечкина является в какой-то степени вызовом
все новости
Бостон
Бостонкалендарьстатистика
Оттава
Оттавакалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли