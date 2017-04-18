«Оттава» в овертайме одержала победу в Бостоне

В третьем матче первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» на домашнем льду в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 3:4.

В составе победителей дубль оформил Майк Хоффман и по разу отличились Дерик Брассар и Бобби Райан, забивший в овертайме, а у хозяев льда отличились Ноэль Аккиари, Дэвид Бэкес и Давид Пастрняк.

Теперь счет в серии до четырех побед составляет 2-1 в пользу «Предаторз».

Следующий матч противостояния состоится 20 апреля.

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