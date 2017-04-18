ЦСКА – «Баскония». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
В первом четвертьфинальном матче Евролиги ЦСКА сыграет с «Басконией».
Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00 по местному
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, что по итогам регулярного сезона армейцы финишировали вторыми, выиграв 22 из 30 матчей. «Баскония» в свою очередь выиграла 17 встреч и стала в таблице седьмой.
Что касается очных матчей соперников, то в Москве ЦСКА выиграл со счетом 112:84, а в Витории «Баскония» - 79:78.
Матч
Место и дата
18 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически