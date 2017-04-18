«Лестер Сити» – «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер Сити» сыграет с мадридским «Атлетико».

Встреча пройдет на поле стадиона «Кинг Пауэр» в городе Лестер и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче подопечные Диего Симеоне в Мадриде обыграли «лис» со счетом 1:0.