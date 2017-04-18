«Лестер Сити» – «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер
Сити» сыграет с мадридским «Атлетико».
Встреча пройдет на поле стадиона «Кинг Пауэр» в городе
Лестер и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в первом матче подопечные Диего Симеоне в Мадриде обыграли «лис» со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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