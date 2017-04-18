«Реал» – «Бавария». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский
«Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией».
Встреча пройдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде
и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в первом матче подопечные Зинедина Зидана в Мюнхене обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
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