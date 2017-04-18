Мануэль Нойер: Мы непременно хотим выйти в полуфинал
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер – о предстоящем матче 1/4 финала
Лиги чемпионов с «Реалом».
«Не имеет значения, кто выйдет на поле. Мотивация очень высока. Мы непременно хотим выйти в полуфинал!».
Напомним, матч «Реал» - «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
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