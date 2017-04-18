Мануэль Нойер: Мы непременно хотим выйти в полуфинал

Карло Анчелотти: Левандовски – это серьезная подмога, но мы не будем менять стратегию перед игрой с «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти дал комментарий перед ответным матчем против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.