«Галатасарай» предложит Луческу занять пост генерального директора
Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» намерен
предложить главному тренеру Зенита» Мирче Луческу должность генерального
директора, сообщает турецкое издание Fotospor.
Сообщается, что в случае, если Луческу покинет «Зенит», то его сын, Рэзван, возглавит «Галатасарай», а сам Луческу займет пост гендиректора и станет заниматься трансферной политикой клуба.
Руководство
«Галатасарая» высоко оценивает селекционную работу Луческу в
«Шахтере», когда украинская команда приобретала футболистов из Южной
Америки и впоследствии выгодно их продавала.
По информации источника, президент «Галатасарая» Дурсун Озбек уже обсуждал с Луческу возможность работы в клубе.
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