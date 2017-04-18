«Галатасарай» предложит Луческу занять пост генерального директора

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» намерен предложить главному тренеру Зенита» Мирче Луческу должность генерального директора, сообщает турецкое издание Fotospor.

Сообщается, что в случае, если Луческу покинет «Зенит», то его сын, Рэзван, возглавит «Галатасарай», а сам Луческу займет пост гендиректора и станет заниматься трансферной политикой клуба.

Руководство «Галатасарая» высоко оценивает селекционную работу Луческу в «Шахтере», когда украинская команда приобретала футболистов из Южной Америки и впоследствии выгодно их продавала.

По информации источника, президент «Галатасарая» Дурсун Озбек уже обсуждал с Луческу возможность работы в клубе.