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Болельщик погиб на футбольном матче в Аргентине

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Болельщик аргентинского клуба «Бельграно» Эмануэль Барбо погиб, упав с трибуны во время потасовки на матче чемпионата страны с «Тальересом», сообщает Lenta.ru.

Болельщик упал с высоты трех метров, пытаясь перепрыгнуть через перила, чтобы убежать от атаковавших его фанатов, но в этот момент получил удар и сорвался вниз.

Пострадавший впал в кому и, несмотря на усилия врачей, умер в понедельник, 17 апреля, спустя два дня после инцидента.

Клуб выразил соболезнования по поводу смерти болельщика и пообещал содействовать расследованию полиции. В настоящее время по этому делу задержано четыре человека.

Добавим, что встреча между «Бельграно» и «Тальересом» завершилась со счетом 1:1.

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