Болельщик погиб на футбольном матче в Аргентине
Болельщик аргентинского клуба «Бельграно» Эмануэль Барбо
погиб, упав с трибуны во время потасовки на матче чемпионата страны с
«Тальересом», сообщает Lenta.ru.
Болельщик упал с высоты трех метров, пытаясь перепрыгнуть
через перила, чтобы убежать от атаковавших его фанатов, но в этот момент
получил удар и сорвался вниз.
Пострадавший впал в кому и, несмотря на усилия врачей, умер
в понедельник, 17 апреля, спустя два дня после инцидента.
Клуб выразил соболезнования по поводу смерти болельщика и
пообещал содействовать расследованию полиции. В настоящее время по этому делу
задержано четыре человека.
Добавим, что встреча между «Бельграно» и «Тальересом»
завершилась со счетом 1:1.
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