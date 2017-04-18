Ирек Зиннуров: Казань полностью готова принять Кубок конфедераций

Посол Казани как будущего организатора чемпионата мира – 2018, известный ватерполист и серебряный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров заявил, что город полностью готов принять Кубок конфедераций.

«Город полностью готов принять Кубок конфедераций. Недавно видел программу о том, как российские города готовятся к важному турниру. И у меня возникло ощущение, что у Казани пока дела идут лучше всех.

Для меня столица Татарстана очень дорога. Я вырос здесь, Казань сделала меня и стала моей частицей. И болельщики, которые приедут на Кубок конфедераций, увидят не только прекрасный стадион, но и потрясающую историческую часть», - приводит слова Зиннурова Газета.ru