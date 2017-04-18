Артур Абдрашитов: Казнь в период Кубка конфедераций будет отличаться от обыденной Казани

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Артур Абдрашитов рассказал о том, как Казань будет встречать болельщиков, приехавших на матчи Кубка конфедераций.

«Конечно, Казнь в период Кубка конфедераций будет отличаться от обыденной Казани. Нас ожидает как минимум месяц плодотворной работы, когда все туроператоры Республики Татарстан будут предлагать специальные туристические продукты. Но это не только стандартные продукты, но специальные туры: например, на завод КамАЗ, который будет доступен для болельщиков, или казанский ипподром.

Мы ориентируемся на разную аудиторию. К нам приедут разные болельщики, начиная от семей и заканчивая молодежными компаниями, для которых мы предлагаем такие экскурсии, как посещение автодрома KazanRing, где они смогут испытать себя в роли драйвера.

Однодневные экскурсии для болельщиков будут начинаться от 700 рублей. Однако большинство к нам будут приезжать на два или три дня. И стоимость таких продуктов будет начинаться от четырех тысяч рублей», - приводит слова Абдрашитова Газета.Ru.