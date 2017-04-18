Елена Исинбаева: Быть стопроцентным тренером я не смогу
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила,
что не сможет стать тренером.
«Быть стопроцентным тренером я не смогу. А вот давать
консультации – запросто. У меня очень богатый спортивный опыт, и конечно же я
поделюсь им с нашими восходящими звездами. Есть мысли по поводу открытия
собственной школы, но все упирается в специалистов, потому что залог успеха
спортсмена – грамотный тренер рядом. А это большая проблема в наше время», -
рассказал Исинбаева в интервью «Собеседнику».
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