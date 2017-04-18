Елена Исинбаева: Быть стопроцентным тренером я не смогу

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Экс-чиновник ВФЛА: Скоро может появиться информация, что и Исинбаева имеет отношение к запрещенным препаратам Бывший член президиума ВФЛА Алексей Кустов прокомментировал дисквалификацию доктора Сергея Португалова, который ранее занимал должность заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК).

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой, поданные ими в августе 2016 года на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

Исинбаева и Сильнов не попали в окончательный список кандидатов в сборную России Олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную России по легкой атлетике.

Снова МОК, Снова Лозанна. Что Елена Исинбаева делает в Швейцарии? Хотя Лозанна у нас в последнее время и ассоциируется со спортивным арбитражем, Елена нашла себе Швейцарии занятие поинтереснее суда

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ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернется Министерство спорта России опубликовало сегодня на своем официальном сайте список кандидатов в спортивные сборные команды страны на 2017 год по легкой атлетике. В него вошла и объявившая о завершении карьеры двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Елена Исинбаева: Допинг в России ничем не отличается от допинга в других странах Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подвела итоги уходящего года.