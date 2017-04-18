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Елена Исинбаева: Быть стопроцентным тренером я не смогу

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что не сможет стать тренером.

«Быть стопроцентным тренером я не смогу. А вот давать консультации – запросто. У меня очень богатый спортивный опыт, и конечно же я поделюсь им с нашими восходящими звездами. Есть мысли по поводу открытия собственной школы, но все упирается в специалистов, потому что залог успеха спортсмена – грамотный тренер рядом. А это большая проблема в наше время», - рассказал Исинбаева в интервью «Собеседнику».

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