Шайбы Овечкина и Кузнецова и победа «Арсенала» в АПЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.
1. Лондонский «Арсенал» в матче 33-го тура чемпионата Англии на выезде обыграл «Мидлсбро».
2. «Алавес» прервал серию поражений, победив дома «Вильярреал».
3. «Галатасарай» намерен предложить Мирче Луческу занять пост генерального директора.
4. Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков призвал болельщиков верить в команду и не бросать в сложный момент.
5. Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал, почему принял решение завершить карьеру по окончании текущего сезона.
6. Болельщики «Крыльев Советов», поддержавшие команду в Махачкале, получат билеты на матч с «Зенитом».
7. Шайбы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто».
8. «Оттава» в овертайме одержала победу в Бостоне
9. 37 очков Кайри Ирвинга помогли «Кливленду» обыграть «Индиану» в плей-офф НБА.
10. В Сочи завершается подготовка инфраструктуры к этапу Формулы-1.
Видео дня: Овечкин и Кузнецов забросили по одной шайбе в ворота «Торонто»
Цитата дня: «Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных», - Денис Глушаков.
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