«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис» во втором матче плей-офф НБА
Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Мемфис» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА.
Встреча завершилась со счетом 96:82 в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кавай Ленард, набравший 37 очков и совершивший 11 подборов. У «Мемфиса» больше всего очков набрал Майк Конли - 24.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Третий матч пройдет 20 апреля в Мемфисе.
Матч
Сан-Антонио - Мемфис - 96:82
Место и дата
18 апреля 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически