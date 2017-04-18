«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис» во втором матче плей-офф НБА

Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Мемфис» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Встреча завершилась со счетом 96:82 в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кавай Ленард, набравший 37 очков и совершивший 11 подборов. У «Мемфиса» больше всего очков набрал Майк Конли - 24.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Третий матч пройдет 20 апреля в Мемфисе.