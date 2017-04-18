Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто4 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Хоккей  Чехия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис» во втором матче плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Мемфис» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Встреча завершилась со счетом 96:82 в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кавай Ленард, набравший 37 очков и совершивший 11 подборов. У «Мемфиса» больше всего очков набрал Майк Конли - 24.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Третий матч пройдет 20 апреля в Мемфисе.

Матч

Сан-Антонио - Мемфис - 96:82

Место и дата

18 апреля 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шайбы Овечкина и Кузнецова и победа «Арсенала» в АПЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.37 очков Ирвинга помогли «Кливленду» обыграть «Индиану» в плей-офф НБАВо втором матче первого раунда плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке обыграл «Индиану» со счетом 117:111 (32:29, 31:29, 33:20, 21:33).Куртуа травмировал лодыжку на съемках ролика для НБАГазета The Telegraph сообщила подробности травмы вратаря «Челси» Тибо Куртуа, из-за которой он пропустил воскресный матч 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Вашингтон» обыграл «Атланту», «Голден Стэйт» выиграл у «Портленда» и другие матчиВсе матчи плей-офф НБА на сайте «Советского спорта».«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в плей-офф НБАМатч первого раунда плей-офф НБА между «Хьюстоном» и «Оклахомой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 118:87 в пользу «Хьюстона».«Бостон» уступил «Чикаго» в плей-офф НБАМатч первого раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Чикаго» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 106:102 в пользу «Чикаго».«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в первом раунде плей-офф НБАМатч первого раунда плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Портлендом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 121:109 в пользу «Голден Стэйт».НБА. Время плей-офф. Гид по Восточной конференцииНБА. Время плей-офф. Гид по Восточной конференцииРегулярный чемпионат в НБА закончился, и наступает время плей-офф.НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Сан-Антонио» - «Мемфис», «Клипперс» уступили «Юте» и другие матчиРезультаты матчей первого раунда плей-офф НБА.«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис» в плей-офф НБАМатч первого раунда плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Мемфисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 111:82 в пользу «Сан-Антонио».День в истории. Кариму Абдул-Джабару исполнилось 70 летСегодня отмечает день рождения известный американский баскетболист Карим Абдул-Джабар. Ему исполнилось 70 лет.«Милуоки» обыграл «Торонто» в плей-офф НБАМатч первого раунда плей-офф НБА между «Торонто» и «Милуоки» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 97:83 в пользу «Милуоки».«Кливленд» обыграл «Индиану» в стартовом матче плей-оффМатч первого раунда плей-офф НБА между «Кливлендом» и «Индианой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 109:108 в пользу «Кливленда».НБА. Время плей-офф. Гид по Западной конференцииНБА. Время плей-офф. Гид по Западной конференции«Советский спорт» предлагает подробный анализ матчей плей-офф Западной конференции НБА.Тимофей Мозгов: Я не играю уже два месяца, это очень тяжелоРоссийский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов уверен в том, что он сможет преодолеть неудачный этап своей карьеры в НБА.Дикий, дикий Уэстбрук. Чем запомнился регулярный чемпионат НБАДикий, дикий Уэстбрук. Чем запомнился регулярный чемпионат НБАЧем запомнился регулярный чемпионат НБА, завершившийся на этой неделе?Сергей Карасев: Нам будет трудно сделать как в НБА, но хотя бы маленькие шажки делаемЗащитник «Зенита» Сергей Карасев рассказал, скучает ли он по каким-то моментам из НБА, где баскетболист провел три сезона, выступая за «Кливленд» и «Бруклин».Определились все пары первого раунда плей-офф НБАСтали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).НБА. «Кливленд» уступил «Торонто», «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.НБА. «Лейкерс» победили «Нью-Орлеан», «Сакраменто» обыграл «Финикс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.
Футбол
НОЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: Сможет ли «Бавария» пройти «Реал»?
Футбол
Хаби Алонсо: До сих пор вспоминаю, что пережил Роналду, вернувшись на «Олд Траффорд»
Футбол
Михаил Грушевский: Чемпионство «Спартака» описано фразой Черномырдина
Футбол
Денис Глушаков: Уже не обращаю внимания на моменты «Зенита», где они обвиняют судейство
все новости
Мемфис
Мемфискалендарьстатистика
Сан-Антонио
Сан-Антониокалендарьстатистика
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости