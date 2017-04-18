«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» третий матч серии плей-офф НХЛ
Хоккеисты «Чикаго» проиграли «Нэшвиллу» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Матч завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Чикаго» шайбы забросили Деннис Расмуссен и Патрик Кейн. У хозяев дважды отличился Филип Форсберг (дубль). Победную шайбу забросил Кевин Фиала на 17-й минуте первого овертайма.
Россияне Артемий Панарин и Артем Анисимов результативными действиями не отличились. После этого матча «Нэшвилл» повел в серии со счетом 3:0.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 3:2 О.Т. (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Расмуссен (Крюгер, Паник), 21:05 (0:1). Кейн (Кит, Тэйвс), 31:15 (0:2). Форсберг (Арвидсон), 44:24 (1:2). Форсберг (Джохансен, Эллис), 54:08 (2:2). Фиала (Нил, Ярнкрок), 76:44 (3:2).
Место и дата
18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция