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«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» третий матч серии плей-офф НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Чикаго» проиграли «Нэшвиллу» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Матч завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Чикаго» шайбы забросили Деннис Расмуссен и Патрик Кейн. У хозяев дважды отличился Филип Форсберг (дубль). Победную шайбу забросил Кевин Фиала на 17-й минуте первого овертайма.

Россияне Артемий Панарин и Артем Анисимов результативными действиями не отличились. После этого матча «Нэшвилл» повел в серии со счетом 3:0. 

Матч

Нэшвилл - Чикаго - 3:2 О.Т. (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

Расмуссен (Крюгер, Паник), 21:05 (0:1). Кейн (Кит, Тэйвс), 31:15 (0:2). Форсберг (Арвидсон), 44:24 (1:2). Форсберг (Джохансен, Эллис), 54:08 (2:2). Фиала (Нил, Ярнкрок), 76:44 (3:2).

Место и дата

18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция


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