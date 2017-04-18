«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» третий матч серии плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Чикаго» проиграли «Нэшвиллу» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Матч завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Чикаго» шайбы забросили Деннис Расмуссен и Патрик Кейн. У хозяев дважды отличился Филип Форсберг (дубль). Победную шайбу забросил Кевин Фиала на 17-й минуте первого овертайма.

Россияне Артемий Панарин и Артем Анисимов результативными действиями не отличились. После этого матча «Нэшвилл» повел в серии со счетом 3:0.