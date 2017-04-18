Павел Колобков: Все наши «чистые» спортсмены должны принимать участие в международных соревнованиях

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о допуске российских легкоатлетов до международных соревнований только под нейтральным флагом не должно быть окончательным.

- Что касается выступления под нейтральным флагом, такое решение не должно быть окончательным. Его нужно обсуждать на уровне МОК, федераций (IAAF и ВФЛА) с основными представителями спортивного сообщества, важно прийти к компромиссу! Каждый спортсмен – это, в первую очередь, гражданин конкретной страны, у которой есть флаг, есть гимн. И весь мир понимает, кто и какую страну представляет.

Все наши «чистые» российские спортсмены заслуживают принять участие в этих соревнованиях. Мы ведем масштабную работу по борьбе с допингом. Все спортсмены проходят допинг-контроль, много общеобразовательных мероприятий и с тренерами, и со спортсменами. Я уверен, что все это сработает и даст положительный эффект, - цитирует Колобкова «Р-Спорт2.

На данный момент 12 российских легкоатлетов имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.