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Павел Колобков: Все наши «чистые» спортсмены должны принимать участие в международных соревнованиях

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о допуске российских легкоатлетов до международных соревнований только под нейтральным флагом не должно быть окончательным.

- Что касается выступления под нейтральным флагом, такое решение не должно быть окончательным. Его нужно обсуждать на уровне МОК, федераций (IAAF и ВФЛА) с основными представителями спортивного сообщества, важно прийти к компромиссу! Каждый спортсмен – это, в первую очередь, гражданин конкретной страны, у которой есть флаг, есть гимн. И весь мир понимает, кто и какую страну представляет. 

Все наши «чистые» российские спортсмены заслуживают принять участие в этих соревнованиях. Мы ведем масштабную работу по борьбе с допингом. Все спортсмены проходят допинг-контроль, много общеобразовательных мероприятий и с тренерами, и со спортсменами. Я уверен, что все это сработает и даст положительный эффект, - цитирует Колобкова «Р-Спорт2. 

На данный момент 12 российских легкоатлетов имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. 

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