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«Спартак» хочет продлить контракт с Ребровым до 2020 года

Источник:  «Известия»Комментарии

«Спартак» хочет продлить контракт с вратарем Артемом Ребровым. Обе стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и уже начали переговоры по условиям нового договора.

 Как сообщил источник «Известий» в клубе, обсуждается вариант продления контракта до 2020 года. Кроме того, руководство «Спартака» рассчитывает на сокращение зарплаты Реброва на 20–30%. При этом бонусная часть договора, вероятнее всего, останется неизменной. 

— До истечения срока действия соглашения достаточно времени, чтобы спокойно обсудить все детали, — сообщил источник «Известий». — Однако заинтересованность и клуба, и самого футболиста в продолжении сотрудничества очевидна. Красно-белые хотят сэкономить на зарплате Реброва, принимая во внимание его «преклонный» по футбольным меркам возраст. Что касается самого игрока, то он и вовсе всерьез рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры в «Спартаке». Вероятнее всего, стороны сумеют найти компромисс и контракт Реброва с красно-белыми будет продлен еще на два сезона. 

Действующий контракт 33-летнего голкипера рассчитан до лета 2018 года. 

Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Всего за красно-белых голкипер провел 105 матчей в различных турнирах и пропустил 119 мячей. В нынешнем сезоне Ребров принял участие в каждом из 23 матчей команды в премьер-лиге, в 11 из которых отыграл на ноль. 

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