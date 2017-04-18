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Сергей Ковалев: У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем Уорд

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о подготовке к реваншу с американцем Андре Уордом.

— Я рад, что эта эпопея наконец завершилась подписанием контракта на бой. Осталось только увидеть моего соперника в ринге. Уорд убегал от этого поединка как мог — не удивлюсь, если он и дальше продолжит это делать. За пару недель до боя, к примеру, объявит о травме… Он прекрасно понимает, что не заслуживает права обладать поясами, которые достались ему случайно. Это — мои пояса, и 17 июня я выйду на ринг и заберу у него то, что по праву принадлежит мне. 

— Представители  американца заявляли, что он способен нокаутировать вас...

— Серьезно? У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем он. Неужели кто-то еще не понимает — победа досталась ему случайно. Достаточно вспомнить реакцию зала, когда Уорда объявили победителем. Зрителя не обманешь… 

— Какие выводы вы сделали из вашего первого боя?

—  Вывод один: не доводить поединок до судейского решения. Буду драться раунд за раундом, пока соперник не упадет на настил ринга. Я заберу у него свои чемпионские пояса и докажу всему миру, что являюсь сильнейшим боксером в нашей весовой категории, - цитируют Ковалева «Известия». 

Напомним, поединок состоится в Лас-Вегасе 17 июня. В ноябре прошлого года Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Гонорар Андре за первый бой составил 5 миллионов долларов США, гонорар Сергея - 2 миллиона. Однако количество проданных платных трансляций телеканалом HBO оказалось ниже ожидаемого, что не позволило организаторам вечера получить высокую прибыль. 

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