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Александр Овечкин: Не стоит паниковать, серия длится до четырех побед

Источник:  ХК «Вашингтон Кэпиталз»Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от матчей с «Торонто» в плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертый матч пройдет 19 апреля.

- Нам не стоит паниковать и делать какие-то безумные вещи. Нам просто нужно сыграть в свой хоккей. Мы достаточно опытны, чтобы забыть обо всем и пройти дальше. Неважно, что мы проиграли в третьем матче. Серия до четырех побед. Мы сделаем все, что от нас зависит, - сказал Овечкин. 

Матч

Торонто - Вашингтон - 4:3 О.Т. (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Бэкстрём, Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз, Хаймэн), 39:20 (3:3). Бозак (Кадри, Райлли), 61:37 (4:3 - бол.).

Место и дата

18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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