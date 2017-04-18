Александр Овечкин: Не стоит паниковать, серия длится до четырех побед
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от матчей с «Торонто» в плей-офф НХЛ.
«Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертый матч пройдет 19 апреля.
- Нам не стоит паниковать и делать какие-то безумные вещи. Нам просто нужно сыграть в свой хоккей. Мы достаточно опытны, чтобы забыть обо всем и пройти дальше. Неважно, что мы проиграли в третьем матче. Серия до четырех побед. Мы сделаем все, что от нас зависит, - сказал Овечкин.
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:3 О.Т. (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Бэкстрём, Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз, Хаймэн), 39:20 (3:3). Бозак (Кадри, Райлли), 61:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция