Александр Овечкин: Не стоит паниковать, серия длится до четырех побед

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от матчей с «Торонто» в плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертый матч пройдет 19 апреля.

- Нам не стоит паниковать и делать какие-то безумные вещи. Нам просто нужно сыграть в свой хоккей. Мы достаточно опытны, чтобы забыть обо всем и пройти дальше. Неважно, что мы проиграли в третьем матче. Серия до четырех побед. Мы сделаем все, что от нас зависит, - сказал Овечкин.