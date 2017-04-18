Клишина выступит 2 июня на международном турнире в Инсбруке
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина 2 июня примет участие в соревнованиях прыгунов, которые пройдут на одной из площадей австрийского Инсбрука.
- Дарья Клишина включена в заявку турнира, - сообщил один из организаторов турнира.
На традиционном турнире Golden Roof Challenge будут разыграны награды в прыжках в длину и в прыжках с шестом.
Напомним, что на зимнем ЧЕ-2017 Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе.
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