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Клишина выступит 2 июня на международном турнире в Инсбруке

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина 2 июня примет участие в соревнованиях прыгунов, которые пройдут на одной из площадей австрийского Инсбрука.

- Дарья Клишина включена в заявку турнира, - сообщил один из организаторов турнира.

На традиционном турнире Golden Roof Challenge будут разыграны награды в прыжках в длину и в прыжках с шестом. 

Напомним, что на зимнем ЧЕ-2017 Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. 


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