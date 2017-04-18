У «Спартака» появится свой киберспортивный клуб

В среду на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится пресс-конференцию, в ходе которой будет объявлено о вступлении КСК в общество «Спартак» и представлен состав новой команды.

Киберспортивный клуб «Спартак» будет представлен командами в популярных дисциплинах CS:GO, DOTA2 и League of Legends.

Председатель МФСО «Спартак» им Н.П. Старостина Анна Алёшина: «Мы рады объявить о том, что в дружную спартаковскую семью вливается новый вид спорта. Уверены, что киберспортсмены будут достойно защищать красно-белые цвета, чтить историю и победные традиции «Спартака».

До этого момента «Спартак» был представлен в киберспорте в дисциплине FIFA17, где под эгидой футбольного клуба выступает Сергей «Kefir» Никифоров.

Напомним, что общество «Спартак» было основано 19 апреля 1935 года. В состав общества входят хоккейные, футбольные, волейбольные, баскетбольные клубы, а также клубы по мини-футболу, флорболу, боксу, регби и пляжному футболу.