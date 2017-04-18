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«Эвертон» хочет 100 миллионов фунтов за Лукаку

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

«Эвертон» рассчитывает сделать из форварда Ромелу Лукаку самого дорогого игрока мира, сообщает The Liverpool Echo. 23-летний бельгиец отказался продлевать контракт с «ирисками» в надежде перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.

«Эвертон» решительно настроен сохранить в составе лучшего бомбардира премьер-лиги и рассмотрит вариант продажи, только если за форварда будет предложена трансферная стоимость в размере 100 миллионов фунтов, что станет мировым рекордом.

В прошлом году на Лукаку претендовал «Челси», однако «Эвертон» так и не получил официальных предложений от «синих».

Напомним, в нынешнем сезоне Лукаку забил 24 гола в 32 матчах премьер-лиги. «Эвертон» занимает седьмое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков.

Добавим, что контракт Лукаку действует до 2019 года.

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