Михаил Дегтярев: Мы сможем на 100% обеспечить порядок на стадионах во время ЧМ-2018

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал о безопасности на стадионах во время чемпионата мира в 2018 году.

- В России, если смотреть в разрезе других внутренних чемпионатов, например европейских, и так один из самых высоких уровней безопасности. С учетом принятых мер и по опыту других крупных первенств мы сможем на 100% обеспечить порядок на стадионах, безопасность болельщиков и красоту предстоящего чемпионата мира, - цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

Напомним, чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

